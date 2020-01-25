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منجزات عديدة وكبيرة تحققت طيلة 50 عاماً

أبناء "جنوب الباطنة" يبايعون جلالة السلطان هيثم بن طارق ويتعهدون باستمرار العطاء

السبت 25 يناير 2020 06:06 م بتوقيت مسقط

_هلال الحبسي والي الرستاق -
ناصر العبري عضو مجلس الشورى بالرستاق
يوسف المجيني
هلال الحجري محافظ جنوب الباطنة1
يونس البلوشي

 

الرستاق - طالب المقبالي

 

جدد أهالي ولايات محافظة جنوب الباطنة العهد والولاء، لقائد عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- معاهدينه على المضي قدماً خلف قيادته والمحافظة على ثروات ومنجزات الوطن، مثمنين كافة المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومتطلعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

وتعاهد أهالي ولايات محافظة جنوب الباطنة، السير على خطى القيادة الحكيمة مع المنشط والكره والعسر واليسر، من أجل أن تكون عُمان عالية متفاخرين التي تحققت طيلة 50 عامًا أرسى دعائمها السلطان الراحل طيّب الله ثراه.

في البداية التقينا سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب بالباطنة الذي قال إنّ ما سطّره جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراه من منجزات لن ينساها العمانيون فهو حكيم هذه الأمّة وستظل منجزات عهده ماثلة العيان، فقد أرسى -طيّب الله- ثراه دعائم دولة المؤسسات والقانون وما وصلت إليه التنمية بكافة المجالات.

وأضاف الحجري: "يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء محافظة جنوب الباطنة، أن نرفع إلى مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- كل العهد والوفاء بمناسبة توليه مقاليد الحكم، ونعاهد جلالته على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى المضي تحت قيادته، وبذل المزيد من الجد والاجتهاد، والعمانيون كافة سيظلون لحمه واحدة خلف القيادة".

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي، والي الرستاق:" ستظل عمان في تقدم ورخاء وسوف تواصل المسيرة المظفرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه–في كافة المجالات، حيث شهدت سلطنة عمان إنجازات عديدة محلية ودولية يشار إليها بالبنان وستتواصل المسيرة من تقدم إلى تقدّم معاهدين الله على السير خلف قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -. 

وبدوره قال سعادة ناصر بن راشد العبري، عضو مجلس الشورى بولاية الرستاق: "نعاهد الله أن نسير على خطى جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وستظل عمان أبد الدهر ثابتة على مواقفها الداعمة للسلام متمسّكة بتاريخها.

وأضاف العبري: "ستظل السلطنة تنعم بالأمن والأمان وواجهة العالم في السلم طيلة 50 عامًا بنى من خلالها السلطان الراحل طيّب الله ثراه جسورا للتواصل ممتدة بين السلطنة ودول العالم قاطبة، وجلالة السلطان هيثم سوف يكمل المسيرة بإذن الله ونبايعه على السمع والولاء والطاعة.

من جانبه قال يونس بن عبدالرحيم البلوشي، عضو المجلس البلدي بولاية بركاء: "نجدد العهد والولاء والطاعة والمضي قدمًا خلف قيادة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الحكيمة بكل همّة وعزم واقتدار ومتفائلين بغدٍ مُشرق بإذن الله تعالى، وأنّ سلطنة عمان ستظل دولة السلم والسلام ووفاء أبنائها الكرام.

وقال يوسف بن عبد الرحمن المجيني، نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، ممثل ولاية المصنعة: "سرّني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه - بمناسبة تسلّمه مقاليد الحكم في البلاد، معاهدين جلالته على المضي قدمًا خلفه، ونبايعه على الولاء والطاعة سائلين الله تعالى أن يوفق جلالته لاستكمال مسيرة البناء والتطوّر في هذا الوطن العزيز".

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