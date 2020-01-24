إيقاف النقل العام وغلق المعابد.. طوارئ في الصين لاحتواء "الفيروس القاتل"

ووهان (الصين)- رويترز

كثفت الصين إجراءات احتواء فيروس راح ضحيته 25 شخصا وأصيب به أكثر من 800؛ حيث أوقفت وسائل النقل العام في عشر مدن وأغلقت معابد وسارعت ببناء مستشفى جديد لعلاج المصابين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تمثل حالة طوارئ صحية في الصين لكنها أحجمت عن إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية.

وتخشى السلطات الصحية من تسارع معدل العدوى خلال عطلة السنة القمرية الجديدة حيث يسافر مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج خلال العطلة التي بدأت يوم الجمعة وتستمر أسبوعا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ حتى يوم الخميس 830 حالة بينما توفي 25 شخصا. وكانت معظم الحالات في مدينة ووهان بوسط البلاد حيث يعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لتجارة الحيوانات البرية على نحو غير مشروع.

وكشف بحث مبدئي أن الفيروس الذي تفشى في ووهان انتقل إلى البشر من الثعابين في أحدث مراحل تطوره.

وفرضت الصين عزلا على ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة وهوانغقانغ المجاورة التي يعيش بها نحو سبعة ملايين شخص. وأغلقت معظم محطات السكك الحديدية، ولا يتوقف في المدينة سوى القليل من القطارات، وتوقفت رحلات الطيران وأقيمت نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية من المدينة وإليها.

وذكرت صحيفة تشانغجيانغ الرسمية يوم الجمعة أن ووهان تشيد مستشفى جديدا يضم ألف سرير لعلاج المصابين بالفيروس على أن يصبح جاهزا بحلول الاثنين.

واكتشفت حالات مصابة بالفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة مما دفع عدة شركات طيران لتعليق الرحلات من ووهان وإليها.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت يوم الخميس إن من السابق لأوانه ”إلى حد ما“ إعلان الفيروس الجديد حالة طوارئ عالمية.

وناشدت السلطات الصحية الصينية السكان تجنب أماكن الازدحام خلال عطلة السنة القمرية الجديدة.

وذكرت صحيفة هوبي ديلي يوم الجمعة أن عشر مدن في إقليم هوبي أوقفت بعض وسائل النقل العام في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوقفت مدن تشيبي وشيانتاو وتشيجيانغ وشيانجيانغ وشيانينغ وهوانغشي وإنشي خدمات الحافلات. وأغلقت مدينة إتشو محطات القطارات.

وقالت الصحيفة إن مدينة تشيجيانغ أغلقت كافة الأماكن العامة باستثناء المستشفيات والمتاجر الكبرى وسوق المزارعين ومحطات الغاز والصيدليات، كما أغلقت مدينة إنشي أماكن الترفيه غير المكشوفة.

وأغلقت بعض المعابد الشهيرة في الصين أبوابها مثل معبد لاما في بكين، الذي يزوره الناس عادة لتقديم القرابين بمناسبة العام الجديد، اعتبارا من يوم الجمعة.

كما أغلقت هايكو، عاصمة إقليم هاينان السياحي في جنوب البلاد المزارات السياحية والثقافية كالمكتبات والمتاحف.

وألغت بكين التجمعات الكبيرة بما في ذلك معرضان بمناسبة السنة القمرية الجديدة وأغلقت القصر الإمبراطوري (المدينة المحرمة)، أشهر المزارات السياحية في العاصمة، حتى إشعار آخر.