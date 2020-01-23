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ملكة بريطانيا توقع على وثيقة الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخميس 23 يناير 2020 07:45 م بتوقيت مسقط

ملكة بريطانيا توقع على وثيقة الخروج من الاتحاد الأوروبي

 

لندن - الوكالات

وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون.

وأبلغ نائب رئيس مجلس العموم للبرلمان البريطاني، نايجل إيفانس، حسب التلفزيون المحلي، النواب بتوقيع الملكة على مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

ومن المتوقع الآن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات لإعطاء الاتفاق بين لندن وبروكسل حول "بريكست" صفة القانون الدولي، بعد أن خاض الجانبان مفاوضات متوترة حول شروط انسحاب المملكة المتحدة أدت إلى استقالة رئيسة لوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي.

وينص التشريع على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الحالي، لتبدأ بعد ذلك فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.

وأقر البرلمان البريطاني مشروع قانون شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، حيث اضطر مجلس اللوردات للموافقة على الوثيقة بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق جميع التعديلات المقترحة.

 

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