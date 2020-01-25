تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في السعودية

صورة أرشيفية

عواصم - الوكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن إصابة مواطن هندي في مستشفى جنوب السعودية بفيروس "كورونا".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فيلامفيلي موراليدهاران، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه "تم فحص نحو 100 ممرض هندي، غالبيتهم من ولاية كيرالا، عاملين في مستشفى الحياة" بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، لافتا إلى أنه "تم الكشف أن كلهم باستثناء واحد ليسوا مصابين بفيروس كورونا".

وأشار موراليدهاران إلى أن "الممرضة المصابة بالفيروس تتلقى حاليا العلاج في مستشفى عسير الوطني وتتماثل للشفاء".

وذكر أن القنصلية الهندية في مدينة جدة السعودية على اتصال مع إدارة مستشفى الحياة ووزارة الخارجية السعودية.

وتعتبر هذه الحالة الأولى المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" في السعودية منذ تفشي نوعه الجديد في الصين.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV".

وسجلت وزارة الصحة الصينية، حسب تصريحاتها الرسمية، 634 حالة إصابة بالفيروس بينها 17 حالة وفاة، مشيرة إلى انتشار المرض في 25 محافظة داخل البلاد، بينما تم رصده أيضا في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وسنغافورة وفيتنام.