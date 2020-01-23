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أطباء صينيون يتوقعون تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الـ 6 آلاف حالة

الخميس 23 يناير 2020 01:39 م بتوقيت مسقط

أطباء صينيون يتوقعون تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الـ 6 آلاف حالة

العمانية - بكين

توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة.

وأفاد مسؤولون صينيون ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الرئة الناتجة عن ذلك الفيروس إلى 571 حالة، بينها 17 وفاة حتى اليوم.

وقيدت السلطات الصينية التحركات في ووهان اليوم في محاولتها لكبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه تم إغلاق مطار ووهان ومحطات القطارات وجرى تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة ومترو الأنفاق وخدمات العبارات في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص.

 

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