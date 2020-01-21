1000000000000 شجرة.. مبادرة عالمية لاستدامة البيئة

دافوس (سويسرا) - رويترز

قالَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترامب -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري- إنَّ الولايات المتحدة ستنضم إلى مباردة زرع تريليون شجرة، التي انطلقت خلال المنتدى الذي جعل من الاستدامة موضوعا رئيسيا له هذا العام.

وألقى ترامب كلمته، فيما يكثف ناشطون في مجال البيئة -منهم جريتا تونبري- الضغوط على الشركات والحكومات. ويأتي تغير المناخ وتضرر البيئة على رأس المخاطر التي ألقى صناع القرار في العالم الضوء عليها في استطلاع رأي قبيل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020.