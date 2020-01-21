عطر جديد برائحة "البرياني"

قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الفنان الذي لقب نفسه بـ "ديج-إنك" (22 عاماً) يعمل حاليا على تطوير عطر "لو برياني" المستوحى من الأرز المنكه.

وأضافت الصحيفة العطر الجديد سرعان ما انتشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول الفنان إن العطر وبطبيعة الحال لن يكون متاحًا في المحال والصيدليات، بل هو أقرب لأن يجسد قطعة يمكن عرضها ووضعها كديكور خاص في الغرفة، فكما يتوقع غالبية الناس، لا يتوق أي أحد لأن تنبعث منه رائحة "البرياني"، (بصل مقلي وبهارات هندية مكثفة)، أثناء سيره في الجوار، أو ربما يمكن رشها في أرجاء المطبخ في حال كنت تتوقع استقبال الضيوف، لإيهامهم بأنك تعد طبقاً شهياً من المطبخ الهندي.

وعلى الرغم من غرابة الفكرة، إلا أنها لا تعتبر جديدة، فسلاسل مطاعم الوجبات السريعة قد بدأت في العمل على عطور بذات المفهوم، لكن من قد يرغب بأن تصدر منه رائحة الدجاج المقلي أو المرق.