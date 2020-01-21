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أمير قطر يبعث رسالة إلى أمير الكويت

الثلاثاء 21 يناير 2020 03:04 م بتوقيت مسقط

أمير قطر يبعث رسالة إلى أمير الكويت

عواصم - الوكالات

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة شفهية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول "العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي نقل الرسالة، عبر حسابه على "تويتر"، إن زيارته إلى الكويت "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

​من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة"، إضافة إلى "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية القطري، الأربعاء الماضي، إلى بغداد، حيث بحث مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، ومسؤولين آخرين جهود التهدئة في منطقة الخليج العربي.

وشهدت المنطقة توترا شديدا بعد اغتيال أمريكا قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ببغداد، في 3 يناير الجاري. وبعدها بخمسة أيام، شنت إيران هجوما بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان جنودا أمريكيين.

 

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