البيت الأبيض يكشف عن قائمة زعماء سيلتقيهم ترامب خلال منتدى دافوس

واشنطن -رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من زعماء العالم أثناء حضوره لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا بعد أيام.

وأضاف البيت الأبيض أن من بين من سيلتقيهم ترامب الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المجلس الاتحادي السويسري سيمونيتا سوماروجا ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني.

وذكرت رويترز أنه يعتزم أيضا لقاء أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما يعتزم لقاء مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.