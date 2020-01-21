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"عزل ترامب" اليوم.. والرئيس: إهانة للدستور الأمريكي

الثلاثاء 21 يناير 2020 09:00 ص بتوقيت مسقط

"عزل ترامب" اليوم.. والرئيس: إهانة للدستور الأمريكي

واشنطن - رويترز

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، بأنَّ قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون، ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

ويدعو ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يُهيمن عليه الديمقراطيون. وجاء في الملخص -الذي نُشر أمس الإثنين- "ينبغي أن يسارع مجلس الشيوخ لرفض هاتين التهمتين الباطلتين وتبرئة الرئيس". كما وصف الملخص التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية"، وقال إنَّ تهمة تعطيل عمل الكونجرس "سخيفة وخطيرة".

وتبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم، بتهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس في الوقت الذي لم يتم فيه بعد حل أحد أكثر المسائل إثارة للجدل ألا وهي: هل يجب أن يدلى شهود بأقوالهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ؟

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