"فرار سينمائي" لـ80 مجرما من أحد سجون باراجواي

آسونسيون (باراجواي) - العمانية

فرَّ 80 سجينًا -معظمهم أعضاء في أكبر عصابة لتهريب الأسلحة والمخدرات في البرازيل- من أحد سجون باراجواي، عبر نفق تم حفره بالتواطؤ مع حراس السجن.

وقالت المفوضة إيلينا أندرادا الناطقة باسم الشرطة في براجواي: إنَّ عملية الفرار من سجن "بيدرو خوان كاباييرو" الواقع على الحدود مع البرازيل جرت عبر نفق" حفره السجناء، وأن الثمانين سجينا هم من باراجواي والبرازيل. ومضت أندرادا تقول: "عملية الفرار أشبه بفيلم تشويق.. لقد حفروا نفقًا يشبه تلك التي نراها في الأفلام مزودا بإضاءة داخلية انطلاقا من المرافق الصحية للسجن"، مبينة أن 25 مترا فقط تفصل بين النفق وأقرب موقع لحراس السجن.

من جهتها، رأت وزيرة العدل سيسيليا بيريز أنه "عمل استغرق أسابيع من المؤكد وأن الطاقم" كان يعرف و"لم يفعل شيئا"، معلنة إقالة مدير السجن وتوقيف عشرات من حراسه.

وأشارت إلى أن هناك شكوكًا كبيرة بأن الموظفين الذين يعملون في السجن تورطوا في منظومة فساد، وأن الفارين الذين أحصي منهم 76 حتى الآن "بالغو الخطورة". وقد عززت البرازيل إجراءاتها الأمنية في المنطقة الحدودية لمحاولة العثور على الفارين حسبما أعلن أنطونيو كارلوس فيديرا سكرتير الدولة للعدل في ماتو غروسو دوسول.