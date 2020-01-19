رحيلُ النورِ.. قابوسَ السلام

شعر: ماجد بن ناصر الكحالي

يوم سبتٍ قد أتانا محزناً فيه الخبر

بوفاتكَ سيدي قابوسنا عالي الهِمم

رحل النورُ الذي قد شع فينا وظهر

وتوشحنا الأسى فالحزنُ فيه والألم

أيها الباكونَ من فقدِ المفدى والأغر

إصبروا فالموتُ حقٌ ليس منه من سلم

فعُمانُ اليوم ثكلى سهلُها بل والحظر

شهِد الكلُ بعدلك عُرب قومٍ والعجم

أيها الراحلُ عنا في جنانٍ مستقِر

رحمةُ الله عليك عدّ ما خط القلم

كُنت فذاً كُنت شهماً كُنت سَلماً والظفر

قدت شعباً للمعالي يرتقي بين الأُمم

نُكِّست أعلامُنا فالحزنُ فينا مستطر

يا إله الكونِ صبراً إن هذا الخطبَ جم

يا عُمانَ الخيرِ بُشرى إننا نلنا الظفر

سيدي السلطانُ هيثم قائدٌ يرعى الذِمم

سر بينا يا سيدي ليس فينا مُنتظِر

نرتقي سُلم مجدٍ خطهُ عالي الهِمم

ختمها صلوا على أحمد عدّ ما الغيثُ انهمر

نحَمدُ المولى على ما جاد من خيرِ النِعم