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واتسآب يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

الأحد 19 يناير 2020 05:05 م بتوقيت مسقط

واتسآب يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

عاد تطبيق واتسآب للعمل بعد أن طرأ عليه خلل، أدى إلى تعطّل إرسال واستقبال الصور والفيديو عند بعض المستخدمين.

وواجه مستخدمي واتساب في العالم مشكلات تتعلق بإرسال مقاطع الصوت والفيديو والصور عبر التطبيق الشهير.

وكانت شركة فيسبوك المالكة لواتساب كانت حدّثت صفحة الدعم الخاصة بها لتعلن عن الحد الأدنى لإصدارات نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس التي تدعم تطبيقها، وذلك في مسعى منها لتنبيه وتشجيع مستخدمي تلك الإصدارات على الترقية.

وقالت واتساب إنها توفر الدعم وتوصي باستخدام الأجهزة التي تعمل بالإصدار 4.0.3 وما بعده من نظام أندرويد من جوجل، وبالإصدار 9 وما بعده من نظام آي أو إس المشغل لهواتف آيفون الذكية من آبل. إضافة إلى بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل KaiOS 2.5.1 وما بعده، مثل: JioPhone، وJioPhone 2.

وقالت الشركة أنه أثناء تحديث البرنامج التشغيلي لواتسآب، فإن بعض مزايا التطبيق قد تتوقف عن العمل في أي لحظة.

 

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