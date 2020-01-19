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إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين

الأحد 19 يناير 2020 04:02 م بتوقيت مسقط

إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين

 

طهران - الوكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد، أنها تستعد لإرسال قمرين صناعيين جديدين إلى الفضاء قريبا، بعد محاولتين فاشلتين أوائل العام الماضي.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، على حسابه في "تويتر"، أن القمرين "ظفر-1" و"ظفر-2" سيرسلان اليوم إلى قاعدة الإمام الخميني الفضائية تمهيدا لإطلاقهما إلى مدار الأرض قريبا.

وأشار الوزير إلى أن القمرين اجتازا مراحل اختباراتهما بنجاح، واصفا ذلك بأنه "خطوة بحثية مهمة".

وحسب تقارير إخبارية إيرانية، تم تزويد كل من القمرين بأربع كاميرات ملونة عالية الدقة بغية رصد وتسليم بيانات خاصة بالموارد الطبيعية والمستجدات الزراعية والبيئية.

وسبقت ذلك محاولتا إطلاق فاشلتان لقمرين صناعيين في إيران في يناير وفبراير العام الماضي، علاوة على انفجار صاروخ وقع في قاعدة الإمام الخميني في أغسطس الماضي خلال إطلاق اختباري.

وفيما تصر طهران على أن برنامجها الفضائي يخدم الأغراض السلمية حصرا، أعربت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مرارا عن شبهاتها بأن هذه التكنولوجيات قد تستخدم في تطوير صواريخ بعيدة المدى.

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