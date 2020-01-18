السبت, 18 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو: فتاة سعودية تحاول الانتحار .. والجهات الأمنية تتدخل

السبت 18 يناير 2020 06:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو: فتاة سعودية تحاول الانتحار .. والجهات الأمنية تتدخل

 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة سعودية تحاول الانتحار في محافظة الرس بمنطقة بريدة وسط السعودية إثر تعرضها للتعنيف.

ويظهر المقطع الذي عرضته قناة " الإخبارية " السعودية،  فتاة منقبة وهي تقف على حافة مبنى كبير قيد الإنشاء، في محاولة منها للإقدام على الانتحار، كما يبدو في المقطع.

كما أظهر الفيديو تجمع المارة أسفل المبنى فيما انشغل بعضهم بالتصوير والبعض الآخر بمحاولة تهدئة الفتاة وإقناعها بعدم الإقدام على أي فعل قد يهدد حياتها.

ورددت الفتاة في جزء من المقطع وهي تصرخ: "دخلوني السجن، مابيكم أنتم مو بشر"، وهو ما جعل عددا من مشاهدي ومتابعي الفيديو يذهبون إلى أن الفتاة قد تكون معنفة وتمر بظروف نفسية صعبة.

وتداول بعض الناشطين والحسابات السعودية معلومات تفيد بأن الفتاة تعاني التعنيف على يد زوجها.

في حين قال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية إنه تمت السيطرة على الفتاة من قبل الجهات الأمنية، وإنه تم نقلها إلى المستشفى، وتعرضت للفحوصات اللازمة دون أن تصاب بأي أذى. وأكد أن ما دفع الفتاة للانتحار هو حالة اكتئاب تعرضت لها.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أبريل 2018

بالفيديو.. خادمة تحاول الانتحار بالسعودية

المزيد

14 نوفمبر 2017

إماراتي يحاول الانتحار من أعلى جسر الشيخ زايد والشرطة تتدخل

المزيد

17 ديسمبر 2018

بالفيديو والصور .. "سيلفي" ينقذ فتاة مصرية من الانتحار

المزيد

18 أغسطس 2019

بالفيديو.. الاعتداء على بائعة سعودية والسلطات تتدخل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار الموجة الباردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف اجتماعا بين كندا وإيران حول "الطائرة المنكوبة"

دولي - أخبار

صحف عالمية: جلالة السلطان سيدفع بإصلاحات اقتصادية تدعم زيادة النمو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"واشنطن بوست": جلالة السلطان سيقود التحول الاقتصادي وفق "رؤية 2040"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يتلقى تهنئة المعولي: مسيرة الشورى ماضية نحو تحقيق الأهداف

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يتلقى تهنئة الشريقي: منتسبو الشرطة يجددون العهد حماةً للحق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة