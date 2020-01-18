بالفيديو: فتاة سعودية تحاول الانتحار .. والجهات الأمنية تتدخل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة سعودية تحاول الانتحار في محافظة الرس بمنطقة بريدة وسط السعودية إثر تعرضها للتعنيف.

ويظهر المقطع الذي عرضته قناة " الإخبارية " السعودية، فتاة منقبة وهي تقف على حافة مبنى كبير قيد الإنشاء، في محاولة منها للإقدام على الانتحار، كما يبدو في المقطع.

كما أظهر الفيديو تجمع المارة أسفل المبنى فيما انشغل بعضهم بالتصوير والبعض الآخر بمحاولة تهدئة الفتاة وإقناعها بعدم الإقدام على أي فعل قد يهدد حياتها.

ورددت الفتاة في جزء من المقطع وهي تصرخ: "دخلوني السجن، مابيكم أنتم مو بشر"، وهو ما جعل عددا من مشاهدي ومتابعي الفيديو يذهبون إلى أن الفتاة قد تكون معنفة وتمر بظروف نفسية صعبة.

وتداول بعض الناشطين والحسابات السعودية معلومات تفيد بأن الفتاة تعاني التعنيف على يد زوجها.

في حين قال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية إنه تمت السيطرة على الفتاة من قبل الجهات الأمنية، وإنه تم نقلها إلى المستشفى، وتعرضت للفحوصات اللازمة دون أن تصاب بأي أذى. وأكد أن ما دفع الفتاة للانتحار هو حالة اكتئاب تعرضت لها.