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جريمة قتل بالساطور تهز الشارع الكويتي

السبت 18 يناير 2020 06:14 م بتوقيت مسقط

جريمة قتل بالساطور تهز الشارع الكويتي

 

الكويت – الوكالات

 شهدت منطقة بر ميناء عبد الله في الكويت، جريمة قتل بشعة ، إذ قام كويتي بنحر ابن عمه بساطور، فسلمه والداه للمخفر.

وقال مصدر أمني إن القاتل كان في حالة غير طبيعية، لأنه كان في حالة هيستيرية، مشيرًا إلى أن رجال المخفر فوجئوا بكويتي وزوجته وبرفقتهما شاب ملابسه ملطخة بالدماء، إذ قال الأب إنه استيقظ وزوجته على صوت شجار وصراخ، وسارعا إلى خيمة ينام فيها ابنه وابن عمه ويفاجآن بأن الابن قد قتل ابن عمه، وفقًا لـصحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف المصدر أنه، تم احتجاز الجاني في نظارة المخفر حيث كانت ملابسه ملطخة بالدماء، ومن ثم تمت مرافقة الأب والأم إلى المخيم، وهناك آثار للنحر على الرقبة، لافتًا إلى وصول عدد من رجال الأمن والأدلة الجنائية والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ.

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