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إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية وإصابة 5 أشخاص

الجمعة 17 يناير 2020 10:41 ص بتوقيت مسقط

إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية وإصابة 5 أشخاص

أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح، بينهم ثلاثة قاصرون، في إطلاق نار على صالون حلاقة في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية الليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "سيكاغو تريبيون".

ونقلت الصحيفة عن خدمات الإنقاذ المحلية ووكالات إنفاذ القانون في هذه الولاية قولها، أن رجلين مسلحين أطلقا النار من الشارع عبر نافذة صالون حلاقة، فأصابوا عددا من الزوار.

وأضافت أنه يتم تقييم حالة الضحايا التي وصفت بأنها مستقرة. فيما يعمل المحققون في مكان الحادث.

وعلى الرغم من استمرار حالات إطلاق النار على نحو دوري في الولايات المتحدة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة لذلك، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، يعارض اتخاذ أي إجراء لتشديد تجارة السلاح في البلاد، ويعزو معارضوه ذلك إلى علاقته الوطيدة مع جمعية تجار السلاح التي دعمته في الانتخابات الرئاسية وقدمت الكثير من التبرعات لحملته الانتخابية.

 

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