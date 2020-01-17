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نص نقاط الاتفاق المبدئي بين مصر والسودان وأثيوبيا

الخميس 16 يناير 2020 09:40 م بتوقيت مسقط

نص نقاط الاتفاق المبدئي بين مصر والسودان وأثيوبيا
القاهرة- الوكالات أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا حول النقاط الثماني التي حازت على الموافقة المبدئية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد تحقق هذا الاتفاق كمحصلة لاجتماع وزراء الخارجية والري في هذه الدول مع وزير الخزانة الأمريكية ورئيس البنك الدولي بصفتهما كمراقبين خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير. وحسب البيان، اتفق الوزراء على النقاط التالية بشكل مبدئي مؤكدين عدم الوصول بعد لاتفاق نهائي بشأنها: يتم ملء سد النهضة على مراحل وبشكل تكيفي وتعاوني يضع في الحسبان الظروف المائية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل على فرص ملء خزانات المياه في دول المصب. تنفيذ الملء خلال فصل سقوط الأمطار خلال الفترة من يوليه إلى أغسطس واستمرار الملء في سبتمبر بحسب الظروف. سيتم ملء خزان سد النهضة في المرحلة الأولية حتى منسوب 595 مترا فوق سطح البحر بالقدر الذي يكفي لتوليد الكهرباء لأول مرة. ويتم مقابل هذا تنفيذ تدابير مناسبة لحماية مصر والسودان من الجفاف الحاد خلال هذه الفترة. تنفيذ مراحل الملء اللاحقة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها لتحديد حجم المياه استنادا إلى الظروف المائية للنيل الأزرق ومستوى سد النهضة الذي يلبي أهداف الملء التي وضعتها إثيوبيا والذي يكفي لتوليد الكهرباء وتدابير تخفيف الأضرار الواقعة على مصر وأثيوبيا خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد زمنيا. يتم تشغيل السد على المدى الطويل وفقا لآلية تحدد حجم المياه استنادا للظروف المائية للنيل الأزرق ومستوى سد النهضة بالقدر الذي يكفي لتوليد الكهرباء وتدابير تخفيف الأضرار الواقعة على مصر وأثيوبيا خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد زمنيا. إنشاء آلية للتنسيق الفعال بين الدول الثلاثة وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاعات. وأشار البيان إلى اتفاق الوزراء على تحمل الدول الثلاثة مسئولية مشتركة في إدارة الجفاف وفترات الجفاف الممتد زمنيا. واتفق الوزراء على الاجتماع مجددا في واشنطن يومي 28 و 29 يناير للتوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. واتفقوا كذلك على الدخول في مناقشات تقنية وقانونية خلال الفترة الانتقالية.

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