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هولاند يقدم تعازيه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ‫جلالة السلطان قابوس بن سعيد

الخميس 16 يناير 2020 12:22 م بتوقيت مسقط

هولاند يقدم تعازيه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ‫جلالة السلطان قابوس بن سعيد

باريس -العمانية

 قدم فخامة ‫فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن 
الله تعالى ‫جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور  طيب الله ثراه بمقرسفارة السلطنة في العاصمة الفرنسية باريس .

 وقد استقبل فخامته بمقر السفارة الليلة الماضية سعادة السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد البحر الرواس والطاقم الدبلوماسي بالسفارة.

 وقال الرئيس الفرنسي السابق في كلمة له إنه يتقاسم الحزن مع حكومة السلطنة والشعب العُماني في هذا المصاب الجلل مؤكدًا أن المغفور له " رحمه الله " جعل من السلطنة بلدًا رائعًا ومقبولًا لدى العالم أجمع ". 

 كما أكد فخامته أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله  الذي تولى زمام الحكم في السلطنة سيعمل على تطوير وإثراء العلاقات العمانية  الفرنسية .

 

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