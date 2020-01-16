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ترامب واردغان يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا

الخميس 16 يناير 2020 09:41 ص بتوقيت مسقط

ترامب واردغان يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا

أنقرة -واشنطن -رويترز

قال البيت الأبيض والرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات في ليبيا، وذلك قبل أيام من قمة في برلين ستتناول الصراع الليبي.

وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء تركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل في القمة، التي تأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين فشلت فيه الأطراف المتحاربة في ليبيا في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وأردوغان بحثا أيضا الوضع في سوريا والاحتجاجات في إيران وإسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية.

 

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