الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أول اجتماع بين رئيسي مخابرات البلدين منذ سنوات

تركيا تعتزم منع الانتهاكات السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

الأربعاء 15 يناير 2020 09:47 ص بتوقيت مسقط

تركيا تعتزم منع الانتهاكات السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

أنقرة - رويترز

قالَ الرئيسُ التركيُّ رجب طيب أردوغان، أمس، إنَّ بلاده عازمة على منع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب السورية؛ للحيلولة دون فرار 400 ألف شخص باتجاه الحدود التركية.

وكان أردوغان يتحدَّث إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان. وأوقفت روسيا وحلفاؤها الضربات الجوية في إدلب، يوم الأحد، مع سريان وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع تركيا.

وقال مسؤولٌ تركيٌّ كبير والوكالة العربية السورية للأنباء: إنَّ رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو، يوم الإثنين، في أول اتصال رسمي منذ سنوات، رغم موقف تركيا العدائي من الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الجانبان إنَّ هناك اتصالات للمخابرات، لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسلحي المعارضة الذين قاتلوا للإطاحة بالأسد أثناء الحرب الأهلية المستعرة منذ ثماني سنوات. ووصف أردوغان الأسد بأنه إرهابي وطالب بالإطاحة به من السلطة، وهو أمر كان يبدو ممكنا في بداية الحرب.

لكن حليفي الأسد، روسيا وإيران، ساعدا في تغيير دفة الصراع، وتنسحب القوات الأمريكية حاليا من شمال شرق سوريا، وتجتاح القوات السورية المدعومة من روسيا المنطقة مجددا، بينما تدخل القوات التركية من جهة الشمال.

وبحث رئيس وكالة المخابرات التركية خاقان فيدان، ونظيره السوري وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا.

وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه: إنَّ المحادثات تضمنت "إمكانية العمل معا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أكتوبر 2015

مشعل يطالب روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين

المزيد

30 أغسطس 2016

"اتفاق فضفاض" لوقف إطلاق النار بين الأتراك والأكراد في جرابلس

المزيد

08 ديسمبر 2015

الرئيس اليمني مستعد لوقف إطلاق النار تزامنا مع محادثات السلام

المزيد

05 سبتمبر 2018

توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

المحليات - أخبار

وسائل الإعلام العربية والعالمية تُواصل إبراز مآثر السلطان قابوس.. وتشيد بالانتقال السلس للسلطة

المحليات - أخبار

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يستقبل هلال الرواحي "الخطاط الخاص لجلالة السلطان قابوس"

المحليات - أخبار

3 أحداث فارقة في التاريخ العُماني الحديث

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة