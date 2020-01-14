السيد أسعد يستقبل رئيس وزراء اليابان

مسقط - العمانية
استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بقصر العلم العامر ظهر اليوم دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الذي يزور السلطنة حاليًا.
الثلاثاء 14 يناير 2020 01:40 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بقصر العلم العامر ظهر اليوم دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الذي يزور السلطنة حاليًا.
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