صحوة الأرض

د. ريم سليمان الخش | باريس

لم يبق للديب من مكرٍ وتكذيبِ

إلا اتكال على أولاد يعقوب

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الزاعمون حماة الأنبياء وهم

المزمعون على بؤسي وتغييبي

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الطامعون بأشلائي ممزقة

كحدأة الموت أو شؤم الغرابيب

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فلا النبوة محفوظٌ تراحمها

ولا القرابةُ رحمٌ غير مثقوب

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ولا المروءة سيماءٌ تُعرّفهم

ولا مكارم أخلاق بتنسيب

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إني مللت وصاياتٍ تكبلني:

تجارة الدين شِركٌ غير مرغوب

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فالعقل هديي وهدي العابثين غوى

شرائع الملك ملأى بالأكاذيب

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فلا يغرك إرضائي بوهم قرى

ولا يسرك ترهيبي وترغيبي

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إني سئمت من الحلوى يخالطها

سم العقارب في أدهى الألاعيب

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إنّ الهمام الذي قد باع صهوته

أمست ممالكه دون الأصاحيب

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فاربط خيولك لا تهوي قوائمها

بحفرة الطين بين الهون والعيب

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ما للنوازل تهمي في تتابعها

بدءا بأندلسٍ للآن تزري بي

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أما امتلأتَ طِعان الدهر هاطلة

صبَّ ابتلاء على جثمان أيوبِ

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تآكل العظم من هول البلاء وما

زال الشقاء بأمرٍ منه موهوبِ

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وماالخلاص سوى بالوعي ندركه

أو ليس ثمّة تمكين لمغلوبِ!

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فالأمرُ قبلُ له والأمر بعدُ له

لكنّ رحمته في سعيّ مكروبِ

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ديجور عالمنا حوتٌ بطائنه

حماقة القوم من بطشٍ وتخريبِ

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مازلتَ تقبع في جوف الدجى جزعا

مازلتَ تجهل تسبيح السراديبِ!

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وكيف تبلغ أسماع السماء وقد

تعاظم الجرم من لويّ الأساليبِ

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لايقبل النور أشباح الظلام ولا

يجملّ النور إلا الحسن بالطيبِ

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قامرت بالحب إذْ بددت لؤلأه

ثمّ اندفعت إلى حرب الأقاريب

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أسرفت بالعتم أطفأت السراج وقد

أقلتَ عقلك عن فهم التراكيب

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ثم ابتلوك بحكام جبابرة

يسعى الفساد بهم سعيَ الأعاجيب

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لايرحمون فراخ الطير من سغبٍ

ولا يكفون عن بغيٍّ وتثريبِ

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الخادمون لأطماع الغزاة بلا

أدنى اعتبارٍ لأوجاع المساليب

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الخاضعون لدولات الطغاة وقد

صاروا أداتهمُ شرّ الكلاليبِ

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المانعون رقيّ الدار عن عمدٍ

حتى تظلّ على نهبِ الأطاييبِ

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السارقون كنوز الشعب أرصدة

تمشي كأسلحة من أجل ترهيبي

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مالا يُكدسه بنكوت سادتهم

ويأخذ الريع قواد الرعابيب

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التاركون قلاع العزّ خاوية

عُرضى لأهواء تيجانٍ وتنصيبِ

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والسافكون دماء الأهل أضحية

لمعبد الشرّ كهان التصاليب

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والمانحون تراب الأرض تزكية

لكلّ غازٍ شديد البأس مرهوبِ

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إمّا احتججت فأفواه القنابل في

أعتى اندفاعٍ لترعيبٍ وتأديبِ!

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والعابثون بفحوى الدين تورية

حتى تُقادَ بجهلٍ للأكاذيب

//

يغلفون نواياهم بزيف تقى

وجلّ همهمُ إخضاع منهوبِ

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آن الأوان لنشر النور إنّ بنا

توق الحياة لتهطال الشآبيبِ

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دم العروبة يدعوني لصحوتنا

وثورة الأرض تمشي في تلابيبي

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أنا الدمشقيُّ-لبنانيُّ وحدنا

روح النضال عراقيٌ مع الليبي