الشاعر د. عامر العيسري | جامعة السلطان قابوس
الكون يفجع بالسواد السائد
حزنا على فقدان أعظم قائد
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تبكي النجوم ضياءها وسماءها
و دموعها انهمرت لهم كائد
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فقدت حمامات السلام هديلها
صمتت لتوديع الندي الماجد
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وثرى عمان كساه لون باهت
ك مدا على فقد الحبيب الوالد
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وطني يتيم بات يشكو همه
خطبا تعاظم فوق كل شدائد
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خطبا عمان تلفعت بسواده
من فقد بانيها الحكيم السيد
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وطني يتيم كيف لا ومليكه
قابوس ترثيه دموع الفاقد
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فلقد بناه وشاد فيه حضارة
وقف الجميع لها بشكر الحامد
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فعمان أضحت جنة إشراقها
من نور قابوس الصفي المهتد
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والأن تفقد نورها وضياءها
تبكي نواحيها بقلب واجد
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لكنها ستظل تسلك نهجها
بالصبر كالحصن القوي الصامد
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وبنهج بانيها سترسم دربها
وبشعبها بعزيمة وسواعد
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ولسوف نحميها عمان بعزمنا
من كل غدر أو عدو حاقد
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نحن العمانيين ندعو ربنا
برجائنا من نبض قلب واحد
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ندعوك يا الله من أعماقنا
خلدا لقابوس الحكيم القائد
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في جنة الأخيار طاب مقامه
تزهو رباها بالنعيم الزائد
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واحفظ عمان بمجدها ومكانها
بين الحواضر في للزمان الواعد