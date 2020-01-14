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وطني يتيم

الأحد 12 يناير 2020 10:18 ص بتوقيت مسقط

وطني يتيم

 

الشاعر د. عامر العيسري  | جامعة السلطان قابوس

   

الكون يفجع بالسواد السائد  

                       حزنا على فقدان أعظم قائد

//

تبكي النجوم ضياءها وسماءها 

                      و دموعها انهمرت لهم كائد

//

فقدت حمامات السلام هديلها  

                      صمتت لتوديع الندي الماجد

//

وثرى عمان كساه لون باهت    

                     ك مدا على فقد الحبيب الوالد

//

وطني يتيم بات يشكو همه   

                       خطبا تعاظم فوق كل شدائد

//

خطبا عمان تلفعت بسواده    

                        من فقد بانيها الحكيم السيد

//

وطني يتيم كيف لا ومليكه    

                         قابوس ترثيه دموع الفاقد

//

فلقد بناه وشاد فيه حضارة    

                    وقف الجميع لها بشكر الحامد

//

فعمان أضحت جنة إشراقها   

                    من نور قابوس الصفي المهتد

//

والأن تفقد نورها وضياءها  

                         تبكي نواحيها بقلب واجد

//

لكنها ستظل تسلك نهجها    

                  بالصبر كالحصن القوي الصامد

//

وبنهج بانيها  سترسم دربها  

                          وبشعبها بعزيمة وسواعد

//

ولسوف نحميها عمان بعزمنا    

                          من كل غدر أو عدو حاقد

//

نحن العمانيين ندعو ربنا    

                       برجائنا من نبض قلب واحد

//

ندعوك يا الله من أعماقنا    

                           خلدا لقابوس الحكيم القائد

//

في جنة الأخيار طاب مقامه    

                           تزهو رباها بالنعيم الزائد

//

واحفظ عمان بمجدها ومكانها 

                   بين الحواضر في للزمان الواعد 

 

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