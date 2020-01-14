الشاعر د. عامر العيسري | جامعة السلطان قابوس

الكون يفجع بالسواد السائد

حزنا على فقدان أعظم قائد

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تبكي النجوم ضياءها وسماءها

و دموعها انهمرت لهم كائد

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فقدت حمامات السلام هديلها

صمتت لتوديع الندي الماجد

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وثرى عمان كساه لون باهت

ك مدا على فقد الحبيب الوالد

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وطني يتيم بات يشكو همه

خطبا تعاظم فوق كل شدائد

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خطبا عمان تلفعت بسواده

من فقد بانيها الحكيم السيد

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وطني يتيم كيف لا ومليكه

قابوس ترثيه دموع الفاقد

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فلقد بناه وشاد فيه حضارة

وقف الجميع لها بشكر الحامد

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فعمان أضحت جنة إشراقها

من نور قابوس الصفي المهتد

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والأن تفقد نورها وضياءها

تبكي نواحيها بقلب واجد

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لكنها ستظل تسلك نهجها

بالصبر كالحصن القوي الصامد

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وبنهج بانيها سترسم دربها

وبشعبها بعزيمة وسواعد

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ولسوف نحميها عمان بعزمنا

من كل غدر أو عدو حاقد

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نحن العمانيين ندعو ربنا

برجائنا من نبض قلب واحد

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ندعوك يا الله من أعماقنا

خلدا لقابوس الحكيم القائد

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في جنة الأخيار طاب مقامه

تزهو رباها بالنعيم الزائد

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واحفظ عمان بمجدها ومكانها

بين الحواضر في للزمان الواعد