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الإذاعة المصرية تعدّل خريطة برامجها حدادًا على السلطان قابوس

السبت 11 يناير 2020 10:34 م بتوقيت مسقط

الإذاعة المصرية تعدّل خريطة برامجها حدادًا على السلطان قابوس

مسقط – الرؤية

قررت الإذاعة المصرية برئاسة الإذاعي محمد نوار إجراء تعديل عاجل في خريطة برامجها، على مدار اليوم؛ خصوصا على موجات إذاعة صوت العرب؛ اتساقا مع حالة الحداد التي وجّه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركة من الشعب المصري للأشقاء في سلطنة عمان في حزنهم على رحيل حكيم العرب المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

وقد أصدرت الدكتورة لمياء محمود رئيس صوت العرب تعليماتها لمديري الإدارات وكافة مذيعي وبرامجيي "صوت العرب" بمراعاة حالة الحداد في الموضوعات المطروحة والاكتفاء بإذاعة البرامج والأغاني الدينية والوطنية.

ومن جانبه يقدم الإذاعي محمد عبد العزيز، مدير عام منوعات صوت العرب، حلقة خاصة من برنامجه "بالعربي"، في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، بتوقيت مسقط، يتناول فيها سيرة المغفور له، إلى جانب استشراف الرؤية المستقبلية للسلطنة تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله.

ويستضيف خلالها عدد من الخبراء والإعلاميين؛ من بينهم الكاتب الصحفي والإعلامي حسام فاروق، والزميل الكاتب الصحفي هيثم الغيتاوي، والمعلق الرياضي سامح الدهشان. وتتضمن الحلقة بث الأغاني الوطنية العمانية وكلمة السلطان هيثم بن طارق في تأبين السلطان الراحل.

 

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