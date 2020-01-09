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رفض إيراني لتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

الخميس 09 يناير 2020 10:55 ص بتوقيت مسقط

رفض إيراني لتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

 

طهران- الوكالات

قررت السلطات الإيرانية عدم تسليم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، إلى السلطات الأميركية أو الشركة المصنعة بوينج.

وتحطمت في وقت مبكر من صباح الأربعاء طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني في طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وتوالت دعوات الأطراف المعنية للتعاون في تحقيق الكارثة فيما عدا إيران التي تتخذ موقفا مغايرا. ووقعت الكارثة بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق، فيما قال مسؤولون إن التكهن بحقيقة ما حدث سابق لأوانه.

وأكد مدير هيئة الطيران المدني الإيراني أن تحليل محتوى الصندوقين الأسودين سيجري في إيران "لأن الحادثة وقعت على أراضيها". واستبعد المسؤول الإيراني، مشاركة محققين أميركيين في عملية التحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث.

وأمام الرفض الإيراني لأي دور أميركي في هذا الملف، خرجت دعوة من الولايات المتحدة إلى تعاون كامل بشأن تحقيق تحطم الطائرة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مواصلة بلاده متابعة الحادث عن قرب، مبديا استعدادها لتقديم كل المساعدة الضرورية لأوكرانيا. أما الموقف الأوكراني، فقد تغير مقارنة بالساعات الأولى لوقوع الحادث.

فبعد أن ذكرت البيانات الأولية للسلطات الأوكرانية أن عطلاً طرأ على أحد محركات الطائرة، حذفت السفارة الأوكرانية في إيران هذه المعلومة في بيانها، وهو ما زاد الشكوك التي دارت منذ تحطم الطائرة، لتزامنها مع إطلاق إيران صورايخ على مواقع أميركية في العراق.

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