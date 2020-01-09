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جناح حلم

الخميس 09 يناير 2020 08:53 ص بتوقيت مسقط

جناح حلم

 

سماح الضاهر| ألمانيا

 

نعم ... نحنُ نتصنعُ الفرحَ يا صديقي

لأننا نقفُ على أرضٍ ضحلةِ المعالم

جرداءَ يعلوها التصنعُ و الرياء

كل ما فيها مبنيٌ على ناموسِ مجتمع

هو بالأصل شبهُ بأئس

أحكامهُ ... قيمهُ ....أفكارهُ

تناغيهِ عقولٌ

 تتماهى مع عصر الظلام

المشاعرُ كانت دوما  فيه جرمٌ

والحياةُ كلها أسوار

الغربة فيه ... دوماً تلبسنا

مهما حاولنا النكران

 

على جناح الحلم

نعلنُ الانتصار

و الانتصار ما زال مخنوقاً فينا

لا شيء يجعلنا نتنفس الحرية 

فكل تحركاتنا مقيدة الخطى

الانهزام ألِفنا طعمهُ

رغم أننا

في معركةِ الحياةِ ما زلنا نقاوم

متشبثينَ حتى  بقطرةٍ من أمل

لعلنا نلمسُ بصيصًا من رجاء .

 

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