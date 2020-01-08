بالفيديو.. لقطات صادمة لبجعة تصطدم بزجاج سيارة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أظهر مقطع فيديو لحظة صادمة حطمت فيها بجعة الزجاج الأمامي لسيارة متحركة على الطريق.

ووفق لقطات مسجلة لكاميرا في هوليفيلدز في نيوكاسل أبون تاين، فإن الطائر الكبير توجه مباشرة إلى الزجاج بينما تتحرك السيارة في الطريق. ويمكن خلال الفيديو سماع صوت وصريخ السائق ومن معه مرددين عدم تصديقهم لما حدث. وعلى الرغم من صعوبة الاصطدام فقد تم العثور على البجعة البيضاء سليمة بلا أذى.

وعندما اتصل السائق بالشرطة وشرح لهم الموقف قالوا له "لا يوجد شيء يمكنهم فعله" بعد أن تاكدوا من سلامته وسلامة من معه وأن البجعة بخير.