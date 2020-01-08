"حيا للمياه" تدرّب رواد الأعمال على إدارة العقود والمناقصات

مسقط - الرؤية

اختتمت "حيا للمياه" ورشة تدريبية متخصصة في مجال إدارة العقود والمناقصات، واستهدفت 49 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في مركز التدريب التابع للشركة بمدينة العرفان؛ واستمرت لمدة أربعة أيام، بهدف تشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مهاراتهم في مجال إدارة العقود والمناقصات.

وقال أنيس الشهيمي رئيس قسم إدارة الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "حيا للمياه" إنَّ الشركة مستمرة على عقد الدورات التدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالنظام الإلكتروني للشركة بهدف صقل مهارات أصحاب هذه الشركات وتدريبهم على أساسيات الأعمال التجارية التي يتطلبها السوق سواءً المحلي أو العالمي.

وأكد الشهيمي أن هذه المبادرة تعد الورشة الرابعة التي انطلقت في عام 2016 ويجري تنظيمها بشكل سنوي من قبل حيا للمياه واستفاد منها أكثر من 138 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وعبر أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحيا للمياه على جهودها المُستمرة في دعم هذه الشريحة من المؤسسات، حيث قالت أسماء بنت مهنا البحري من شركة المورد لخدمات النفط: أشكر حيا للمياه على تنظيمها لمثل هذه الدورات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه، قال عامر بن حمود الرواحي من شركة الحلول العالمية: تعرفنا على أهم النقاط المتعلقة بإداره المُناقصات والعقود وكيفية التقدم لها بإتباع الإجراءات الصحيحة، كما تدربنا على أهم متطلبات العقود وكيفية صياغتها والآليات التي تستند عليها العقود والمناقصات.