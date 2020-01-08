البيان الأول من ترامب بعد القصف الإيراني

واشنطن- رويترز

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل كلمة لتوضيح موقفه بعد الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران الليلة الماضية لقاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في العراق.

وأعلن ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، عدم تعرض أي أمريكيين لإصابات جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، وأن الضربات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن حد أدنى من الأضرار، وأنه لا قتلى أمريكيين ولا عراقيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية

وأضاف أن كثير من الدول تحملت سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام قد انقضت، وأن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية يهدد العالم المتحضر.

وأشار إلى أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان يخطط لهجمات جديد على أهداف أمريكية، وأن اغتياله بعث برسالة قوية للإرهابيين المحتملين، على حد وصفه.

وأكد أن أمريكا ستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران، مطالبا إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب، وأنه يمكن للقوى العالمية العمل على اتفاق جديد مع إيران بشأن الأسلحة النووية وعليهم إرسال رسالة واضحة وموحدة لطهران.