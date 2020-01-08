"صحار الدولي" يرعى مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الإبل

عبري – الرؤية

رعى صحار الدولي مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الإبل، الذي أقيم في ولاية عبري بمُحافظة الظاهرة مؤخرا، واستقطب المهرجان أكثر من 10 آلاف زائر وسائح، بمُشاركة متسابقين من المحترفين والهواة من كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيم الحفل الختامي للمهرجان تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل، وشهد تكريم أصحاب الإبل الفائزة، فضلاً عن تكريم صحار الدولي كونه راعيا للمهرجان. وتسلم التكريم سيف بن سعيد الراشدي، المدير الإقليمي لمُحافظة الشرقية والظاهرة والداخلية بصحار الدولي، نيابة عن البنك. وتضمن مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الإبل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية للزوار، من بينها الفنون والرقصات الشعبية، إضافة إلى أنشطة ثقافية للنساء والأطفال، وأمسية شعرية.

وقال خليل الهديفي، مُدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي: نلتزم في صحار الدولي بالتواصل مع كافة المجتمعات المحلية من أجل تقديم خدماتنا المميزة، وهذا المهرجان الذي يُقام بتنظيم من المواطنين والمبادرات المُماثلة يعد منصة مثالية للتعريف بالتراث العماني الثري والمتنوع، باعتباره أحد عوامل الجذب السياحي. ومن خلال رؤيتنا الجديدة لنكون مؤسسة خدمية عُمانية الهوية وعالمية الريادة تدعم زبائنها وترفد المجتمع بكل ما يُحقق النمو والازدهار، استطعنا أن نلتمس روح الفوز التي أبداها المشاركون. ونتقدم بالشكر إلى المنظمين على جهودهم المبذولة من أجل نجاح هذا المهرجان ونهنئ كافة الفائزين.

وقدَّم مهرجان الحمرا لجمال الإبل لزواره مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية، بما في ذلك الموسيقى والرقصات الفلكلورية، والأنشطة الثقافية للنساء والأطفال، ويوم مفتوح لتلاوة القصيدة.