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إخلاء القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

الأربعاء 08 يناير 2020 06:39 م بتوقيت مسقط

إخلاء القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

 

 

خرجت آليات عسكرية أمريكية تحمل معدات من عدد من القواعد التي تسيطر عليها القوات الأمريكية في شرق الفرات السوري في ريف محافظتي الحسكة ودير الزور.

وبحسب وكالة "سانا" الرسمية السورية فإن: "قوات الاحتلال الأمريكي أخلت قاعدتها اللاشرعية في خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بريف الحسكة"، ولفتت إلى أن "عددا من الشاحنات خرجت من مدينة الشدادي كانت قادمة من مقرات قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم، حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد غير الشرعي تمهيدا للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أهلية إن "50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية لقوات الاحتلال الأمريكية غادرت قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي واتجهت شمالا عبر الطريق الشرقي الواصل إلى ناحية الهول بالريف الشرقي للحسكة تمهيدا للانسحاب إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد اللاشرعي في ريف بلدة اليعربية".

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