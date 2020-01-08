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اتهام شركة دجاج ساديا بالتهرب من اجراءات فحص السلامة لمنتجاتها

الأربعاء 08 يناير 2020 02:09 م بتوقيت مسقط

اتهام شركة دجاج ساديا بالتهرب من اجراءات فحص السلامة لمنتجاتها

 

ساو باولو – رويترز

تواجه شركة دجاج ساديا ومقرها البرازيل، تهم بالتهرب من فحوصات سلامة الغذاء لمنتجانتها

وأظهرت التحقيقات التي اطلعت عليها "رويترز" أنه تم توجيه التهم رسميا اليوم الأربعاء لـ 11 شخصا يعملون في الشركة فيما يتعلق بتلقى رشاوي وبالتهرب من فحوص سلامة الغذاء.

وتتركز التهم حول أدلة تزييف المستندات والملصقات بين عامي 2012 و 2018، وغش المكونات في المنتجات المضافة للمواد الغذائية لتغذية الماشية، وفقًا للادعاءات التي قدمها ممثلو الادعاء في ولاية بارانا بجنوب البرازيل.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة تستخدم مواد محظورة وهي عبارة "مضادات حيوية قوية" والتي عادةً ما يكون استخدامها مقيدًا بسلامة المستهلكين.

من جانبها قالت شركة BRF المالكة لدجاج ساديا، تعليقا على الاتهامات بالتهرب من اجراءات فحص السلامة لمنتجاتها، إن الموظفين المسؤولين عن اجراء فحوصات السلامة، تم وقفهم عن العمل، حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وأن الشركة ستواصل التعاون مع المحققين، وأنها لن تتغاضى عن الممارسات غير القانونية.

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