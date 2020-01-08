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شاهد.. فيديو جديد للحظة قصف القاعدتين الأمريكيتين

الأربعاء 08 يناير 2020 12:48 م بتوقيت مسقط

شاهد.. فيديو جديد للحظة قصف القاعدتين الأمريكيتين

 

أظهر مقطع فيديو صوره جنود في الجيش العراقي، يتوقع أن يكون في قاعدة "عين الأسد"، غربي العراق، لحظة استغاثتهم من القصف الإيراني على القاعدة.

ووفقا للفيديو فإن الجنود كانوا يوصون بعضهم بعضا للحذر من سقوط الصواريخ، بينما كان يقول لهم أحد زملائهم بأن الصواريخ سقطت على المساحات التي فيها القوات الأمريكية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

 

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