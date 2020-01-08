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إيران تتحدث عن 80 قتيلا أمريكيا في هجمات العراق.. وترامب يعلق

الأربعاء 08 يناير 2020 09:49 ص بتوقيت مسقط

إيران تتحدث عن 80 قتيلا أمريكيا في هجمات العراق.. وترامب يعلق
 
طهران- الوكالات
قالت مصادر بالحرس الثوري الإيراني إن "8 عسكريا أمريكيا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد إثر القصف الصاروخي.
فيما رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إن ”كل شيء على ما يرام“ عقب الهجوم الانتقامي الإيراني بالصواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق. 
وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، إن "معلوماتنا الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق".
وأضاف أن جميع الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، وأننا استهدفنا أهم القواعد الأمريكية في العراق. وأكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية الأمريكية.
وحذر من أن أي رد أمريكي سيؤدي إلى إشعال المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني شكل إهانة للولايات المتحدة، وعليها أن تقبل بذلك.
كما حذر حميد رضا مقدم فر، حلفاء واشنطن في المنطقة، من أنهم سيتعرضون للهجوم، إذا استخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران.

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