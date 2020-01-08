الأربعاء, 08 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

عددهم 180.. مصرع جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

الأربعاء 08 يناير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

عددهم 180.. مصرع جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

طهران- الوكالات

سقطت طائرة أوكرانية تقل 180 راكبا بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران. وأكد علي كاشاني، مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الإمام الخميني الدولي في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ، وسقطت بعد إقلاعها من المطار أثناء توجهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأشار إلى أن الطائرة سقطت بين بلدتي برند وشهريار غرب طهران القريبة من المطار الكائن في جنوب غرب طهران، متوقعا أن يكون خللا فنيا وراء سقوطها. من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الطائرة الأوكرانية كانت تقل 170 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، وأنها من طراز بوينغ 737. وأكد أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة المنكوبة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مارس 2019

مقتل جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

المزيد

16 أغسطس 2015

مقتل جميع ركاب الطائرة الإندونيسية

المزيد

29 مارس 2016

الإفراج عن جميع ركاب الطائرة المصرية المختطفة

المزيد

30 أكتوبر 2018

أحد ركاب "الطائرة الإندونيسية المنكوبة" يلتقط سيلفي قبل لحظات من الانفجار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عددهم 180.. مصرع جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

دولي - أخبار

إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في الشرق الأوسط

دولي - أخبار

إيران تقصف بعنف قاعدتين أمريكيتين بالعراق.. وترامب يرد

دولي - أخبار

الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

دولي - أخبار

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة