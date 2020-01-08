الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

الرؤية - الوكالات

أطلقت إيران صواريخ فجر اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، بعد ساعات من جنازة قائد إيراني قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدتي عين الأسد وأربيل. وأشار البنتاغون إلى أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على القاعدتين اللتين تتمركز فيهما قوات أميركية.

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، دفن جثمان قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري، في أعقاب الهجمات الإيرانية صباح اليوم. وقالت الوكالة: "بعد لحظات من الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق، تم دفن جثة سليماني في كرمان" وسط إيران، مسقط رأس قائد فيلق القدس.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني استهدف القاعدة. وتعهدت طهران بالانتقام لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. ولم يتضح على الفور مدى الأضرار أو الخسائر في القاعدة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده "لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب". وأضاف ظريف في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "إيران ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان". وتابع: "اتخذت إيران واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باستهداف القاعدة التي انطلق منها هجوم مسلح جبان على مواطنينا وكبار مسؤولينا.

وأدت الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، إلى قفزات كبيرة في أسعار النفط والذهب، حسبما كشفت وكالات الأنباء.

وارتفع النفط بقوة، ليزيد الخام الأميركي نحو 3 دولارات، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو 3 دولارات، بما يعادل حوالي 5 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل. ولم يشهد خام برنت تداولات بعد عقب تراجعه نحو 1 بالمئة، الثلاثاء.

كما صعدت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، مع سعي المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد الهجمات.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1603.21 دولار للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة اثنين بالمئة إلى 1605.80 دولار للأوقية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع. وأضافت جريشام في بيان "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن على الولايات المتحدة أن تتوقع انتقاما من إيران بسبب مقتل سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري خلال هجوم في العراق. وأضاف في إفادة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعتقد أنه يتعين علينا توقع أنهم سيردون بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن هذا الرد ربما يكون من خلال وكلاء لإيران في الخارج أو بأيدي (الإيرانيين) أنفسهم. وتابع قائلا: مستعدون لأي طارئ، وسيكون ردنا متناسبا مع أي فعل يقدمون عليه.