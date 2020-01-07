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خارجية إيران تستدعي السفير البريطاني في طهران

الثلاثاء 07 يناير 2020 09:12 م بتوقيت مسقط

خارجية إيران تستدعي السفير البريطاني في طهران

 

طهران – الوكالات

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى إيران لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين حول اغتيال قاسم سليماني.

وقالت الخارجية الإيرانية أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الدفاع والخارجية بشأن مقتل سليماني غير مقبولة.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد رأى انه "ليس من مصلحة أحد تأجيج الصراع في الشرق الأوسط"، معتبرا ان "إيران عززت انشطاتها المعززة للإرهاب قبل مقتل قاسم سليماني".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريحات لبي بي سي في تعليقه على مقتل سليماني: " إن للولايات المتحدة الحق في ممارسة الدفاع عن النفس."

 

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