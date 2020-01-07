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اعتقال "أخطر مطلوب إرهابي" بالسعودية

الثلاثاء 07 يناير 2020 09:00 م بتوقيت مسقط

اعتقال "أخطر مطلوب إرهابي" بالسعودية

دبي - رويترز

ذكرت السعودية اليوم الثلاثاء أنها اعتقلت رجلا قالت إنه فتح النار على دورية أمنية في القطيف بشرق المملكة، وهي منطقة تشهد اضطرابات بين الحكومة والأقلية الشيعية في البلاد.

وعرف التلفزيون الرسمي الرجل بأنه محمد حسن آل عمار وقال إنه مطلوب منذ 2016 في هجمات على قوات الأمن وسرقة مركبات نقل أموال. ووصفت قناة الإخبارية التلفزيونية الرجل بأنه "أخطر مطلوب إرهابي".

ويأتي القبض عليه في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في وقت يتصاعد فيه التوترات في المنطقة بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية الأسبوع الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام محلية وأحد السكان عن إطلاق نار منذ صباح اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بالقطيف وإغلاق مركبات الأمن لبعض الشوارع. ولم يتضح ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى.

وتنفذ أجهزة الأمن السعودية بشكل دوري عمليات في القطيف وسُجلت وفيات مرارا العام الماضي وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

واتهمت الرياض منافستها الإقليمية طهران بدعم هجمات يشنها الشيعة على قوات الأمن في المنطقة. وتنفي إيران والعديد من سكان القطيف وجود مثل هذه الصلة.

ويشكو الشيعة منذ وقت طويل من التمييز ضدهم والتهميش. وتنفي السلطات السعودية إساءة معاملتهم.

 

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