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"تعديل الطقس" ومنع الأمطار .. تجربة ناجحة في إندونيسيا

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:53 م بتوقيت مسقط

"تعديل الطقس" ومنع الأمطار .. تجربة ناجحة في إندونيسيا

 

جاكرتا- العمانية

نجحت السلطات الإندونيسية في عملية لتعديل الطقس عبر تفريق السحب قبل أن تصل إلى العاصمة جاكرتا وتتسبب في المزيد من الفيضانات.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جاكرتا والمدن التابعة لها مع بداية العام الجديد أسفرت عن مقتل 67 شخصًا ونزوح أكثر من 36 ألف شخص. وقد بدأت السلطات عمليات الاستمطار بإطلاق قنابل الملح على السحب فوق بحر جاوة ومضيق سوندا حتى تسقط الأمطار فوق المياه قبالة جزيرة جاوة.

وأوضح همام رضا رئيس وكالة تطبيق وتقييم التكنولوجيا يقول "لقد تمكنا من القيام بعملية استمطار في بعض المناطق ما سيؤدي إلى إضعاف الأمطار في منطقة جاكرتا الكبرى من حيث مدتها وشدتها".

وأضاف أن طائرتين قامتا بـ16 طلعة لنشر 26600 كيلوجرام من الملح للقيام بالاستمطار وأن العملية ستستمر إذا ما اقتضت الحاجة. ومضى يقول "لا تزال الغيوم تتشكل ولا يزال من المتوقع هطول أمطار على جاكرتا الكبرى إلا أنَّ الشدة المتوقعة لها ستكون أضعف بكثير من أن تتسبب في فيضان".

من جانبها أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار بداية هذا العام هي الأكثر شدة منذ عام 1866.

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