"دينية الظاهرة" تناقش "نحو زواج ناجح" ضمن برامجها الوعظية

عبري – ناصر العبري

نظمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمحافظة الظاهرة، في قاعة معهد العلوم الإسلامية بعبري صباح أمس، ندوة دينية بعنوان "نحو زواج ناجح" وذلك برعاية سنيدي بن حميد الشعيلي، نائب رئيس المجلس البلدي بالظاهرة، وذلك ضمن سلسلة برامجها الوعظية المتنوعة.

واحتوت الندوة على ثلاث ورقات عمل، حملت الأولى منها عنوان "العلاقة الزوجية من منظور شرعي"، قدمها الواعظ سعيد بن سالم الزيدي، أمّا الورقة الثانية فقدمتها وضحى بنت المر الكلبانية، أخصائية اجتماعية بقسم الإرشاد والاستشارات الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة، وقدم الورقة الثالثة خلف بن عبدالله الغريبي، معلم تربية إسلامية بمعهد العلوم الإسلامية بعبري وأدار جلسة حوار الندوة الواعظ حمود بن عامر العامري.

وناقشت الندوة العديد من المواضيع المهمة والمرتبطة بقضايا الزواج المعاصرة كالمشكلات الزوجية المؤدية إلى الطلاق وأسباب توتر العلاقة بين الزوجين ووسائل احتواء الخلافات وكيفية القدرة على علاجها.