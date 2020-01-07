"هواة العود" تبدأ برنامجها التأسيسي في تعليم العزف للمبتدئين

مسقط - الرؤية

دشنت الجمعية العمانية لهواة العود التابعة لوزارة شؤون الفنون، أولى برامجها لهذا العام، وهو البرنامج التأسيسي في العزف على آلة العود للهواة المبتدئين، والذي سيستمر لمدة 16 يوما كمرحلة أولى ليبدأ بعدها برنامج آخر ذو مستوى أعلى يصحب معه من يستطيع فقط اجتياز البرنامج التأسيسي بكفاءة عالية.

واختارت الجمعية المنتسبين إلى البرنامج التأسيسي من خلال قياس الحس الموسيقي لديهم أثناء المقابلات؛ ويقدم لهم عبر أساتذة متخصصين وأكاديميين في العزف على آلة العود والموسيقى.

ويتضمن البرنامج جانبين أولهم نظري من خلال تعليمهم أساسيات العزف على آلة العود، وتعريفهم بنظريات ومبادئ الموسيقى، وقراءة النوت الموسيقية، وجانب عملي من خلال تطبيق ما قدم لهم نظريا على العزف على آلة العود وتمارين لحنية وإيقاعية من الموسيقى العمانية والعربية، مع أداء مقطوعاتها.

ويتيح البرنامج الفرصة للهواة والراغبين في تعلم أساسيات العزف على آلة العود من العمانيين، وغير العمانيين ومن مختلف الفئات العمرية وللجنسين ونشر الثقافة الموسيقية العربية من خلال التعليم على آلة العود ويقيس كمرحلة أولى مدى رغبة الهواة في الاستمرار في هذا المجال.

وتسعى الجمعية العمانية لهواة العود بشكلٍ عام من خلال برامجها المختلفة لرعاية المواهب الموسيقية وإبرازها وصقلها في مجال العزف على آلة العود ودعم الحركة الموسيقية في السلطنة، وتهدف إلى حماية الموروث الموسيقي في مجال العزف على آلة العود كما تسعى الى نشر الوعي الفني في مجال العود، كما وتدعم الجمعية أعضاءها باستمرار من خلال تشجيعهم على إقامة عروض فنية خاصة بهم داخل السلطنة وخارجها ومساعدتهم على المشاركة في الأنشطة والأمسيات التي تقيمها الجمعية خلال السنة.