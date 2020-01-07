شاهد.. شرطة لندن تنشر فيديو للمشتبهين بقتل الطالب العماني

الرؤية - خاص

نشرت دائرة شرطة العاصمة لندن على حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو وطلبت من المواطنين والمقيمين في لندن بمشاهدة الفيديو والمساعدة في التعرف على الرجلين، الذين ظهرا في الفيديو والمشتبه فيهما بقتل الطالب العماني محمد العريمي الذي طعن في نايتسبريدج في 5 ديسمبر الماضي.

وكانت السفارة العمانية في المملكة المتحدة، قد أكدت في وقت سابق أنها تتابع عن كثب ملابسات مقتل الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي مع السلطات البريطانية المختصة.

وقد قتل الطالب العماني طعنا بالقرب من متجر هارودز في لندن في 5 ديسمبر 2019.