الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

منحوتات ساحرة في مهرجان الجليد والثلج بالصين

الإثنين 06 يناير 2020 08:41 م بتوقيت مسقط

منحوتات ساحرة في مهرجان الجليد والثلج بالصين

هاربين (الصين) - أ.ف.ب

انطلق مهرجان الجليد والثلج السنوي في مدينة هاربين شمال شرق الصين، متيحا لزواره التمتع برؤية عشرات المنحوتات الجليدية اللافتة بما يشمل قصورا بلورية ضخمة، إضافة إلى أنشطة متعددة على الجليد.

وقد كانت الانطلاقة الرسمية للحدث مساء الأحد مع عرض للألعاب النارية وسط المنجزات الجليدية والمعالم الملونة المصنوعة بالحجم الطبيعي باستخدام مكعبات الجليد. وقبيل الانطلاق، كانت 43 عروسا بأثواب من الدانتيل ومع باقات من الورود في اليد ينتظرن بالقرب من عرائسهن للمشاركة في "حفلات الزفاف الجماعية".  كما تحدى سباحون بثياب البحر الصقيع القارس في ظل حرارة تبلغ 7 درجات مئوية دون الصفر، وقفزوا داخل حوض سباحة استُحدِث خصيصا داخل طبقة سميكة من الجليد في نهر سونغوا المجاور. وجرت الاستعانة في مهرجان هذا العام بحوالى 170 ألف متر مكعب من الجليد. وقد جمعت هذه المكعبات من نهر سونغوا حيث جرى اقتطاع آلاف المكعبات على يد أكثر من مئة عامل كانوا يواظبون على هذه المهمة يوميا طوال الأسابيع التي سبقت الحدث. ويتيح مهرجان هاربين المنظم في أحد أكثر مناطق الصين صقيعا (مع درجات حرارة دنيا تصل إلى 26 مئوية دون الصفر)، للزوار التنقل في داخل مدينة جليدية حقيقية مضاءة بمصابيح النيون. وهو استقطب ملايين الزوار منذ إطلاقه سنة 1985.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 نوفمبر 2016

3 مصورين عمانيين يختتمون مشاركتهم في مهرجان "ييكسيان" الدولي بالصين

المزيد

01 سبتمبر 2018

مدارس ساحرة

المزيد

22 ديسمبر 2019

ساحرة الشعراء

المزيد

24 أغسطس 2015

داعش يعدم ساحرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المسكري لـ"الرؤية": "أمان" يُحقق مصلحة لجميع الأطراف وينشط الاستثمارات العقارية

قضايا محلية - حوارات

أمطار الخير تسقي جنوب الباطنة ومسقط

المحليات - أخبار

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة