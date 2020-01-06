منحوتات ساحرة في مهرجان الجليد والثلج بالصين

هاربين (الصين) - أ.ف.ب

انطلق مهرجان الجليد والثلج السنوي في مدينة هاربين شمال شرق الصين، متيحا لزواره التمتع برؤية عشرات المنحوتات الجليدية اللافتة بما يشمل قصورا بلورية ضخمة، إضافة إلى أنشطة متعددة على الجليد.

وقد كانت الانطلاقة الرسمية للحدث مساء الأحد مع عرض للألعاب النارية وسط المنجزات الجليدية والمعالم الملونة المصنوعة بالحجم الطبيعي باستخدام مكعبات الجليد. وقبيل الانطلاق، كانت 43 عروسا بأثواب من الدانتيل ومع باقات من الورود في اليد ينتظرن بالقرب من عرائسهن للمشاركة في "حفلات الزفاف الجماعية". كما تحدى سباحون بثياب البحر الصقيع القارس في ظل حرارة تبلغ 7 درجات مئوية دون الصفر، وقفزوا داخل حوض سباحة استُحدِث خصيصا داخل طبقة سميكة من الجليد في نهر سونغوا المجاور. وجرت الاستعانة في مهرجان هذا العام بحوالى 170 ألف متر مكعب من الجليد. وقد جمعت هذه المكعبات من نهر سونغوا حيث جرى اقتطاع آلاف المكعبات على يد أكثر من مئة عامل كانوا يواظبون على هذه المهمة يوميا طوال الأسابيع التي سبقت الحدث. ويتيح مهرجان هاربين المنظم في أحد أكثر مناطق الصين صقيعا (مع درجات حرارة دنيا تصل إلى 26 مئوية دون الصفر)، للزوار التنقل في داخل مدينة جليدية حقيقية مضاءة بمصابيح النيون. وهو استقطب ملايين الزوار منذ إطلاقه سنة 1985.