"الرقابة الشرعية بميثاق" تراجع أعمال إدارة الالتزام والتدقيق والمعالجات المحاسبية لأرباح الشركات

مسقط - الرؤية

عقدتْ هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، اجتماعها الرابع للعام 2019، بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، برئاسة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة؛ إلى جانب المراقب الشرعي الداخلي بالبنك، وعدد من المختصين في "ميثاق". وتطرَّق الاجتماع إلى مراجعة أعمال إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي خلال العام 2019، واعتماد خطط التدقيق الشرعي والتدريب السنوية للعام الجديد، واستعراض تقارير الالتزام والتدقيق الشرعي للربع الرابع من 2019، ومراجعة المعالجات المحاسبية لأرباح الشركات، ودراسة عدد من المنتجات الجديدة، ومراجعة سياسات العمل المحدثة.

ويولي ميثاق للصيرفة الإسلامية اجتماعات الهيئة أهمية كبرى، ويحرص على تنظيمها بشكل مستمر؛ بهدف مناقشة وبحث كافة الإجراءات والأعمال التي يقوم بها ميثاق وطرحها أمام أعضاء الهيئة، خاصة فيما يتعلق بأخذ الرأي الفني والشرعي في كافة التعاملات والعقود والاتفاقيات.. وغيرها من الخطوات التي يجري تنفيذها لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والإنجازات التي تلبِّي احتياجات الزبائن؛ سواء كانوا أفرادا أو شركات، وفي مختلف المجالات والقطاعات.

وتقدَّم ميثاق للصيرفة الإسلامية بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على كافة الجهود التي بذلوها طوال العام، وعلى المشورة والآراء التي يقدمونها إلى فريق العمل.

ويُواصل "ميثاق" -الرائد في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية من بنك مسقط- تحقيق نجاحات وإنجازات في تعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية في سوق السلطنة.

ويحرصُ ميثاق للصيرفة الإسلامية على تطوير المنتجات وتقديم خدمات تواكب كافة المستجدات الحالية والمستقبلية بشكل مستمر، ويمرُّ كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية عبر عدد من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، كما يحرص ميثاق على تقديم مزايا وخدمات وتسهيلات تقدم قيمة مضافة للزبائن في كافة المنتجات التي يطرحها في السوق؛ لذلك تحظى كافة المنتجات التي يطرحها ميثاق على إقبال كبير من قبل الزبائن.

وتعزيزًا لدوره الريادي في نشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع، أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية عن بدء العد التنازلي لسحوبات خَصَّص لها ميثاق للصيرفة الإسلامية جوائز مالية كبيرة، وسيجري السحب على 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة قيمتها 5 آلاف ريال بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف ريال، ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 500 ريال الدخول في هذه السحوبات، والفوز بالجوائز المالية المثيرة، كذلك سيجري السحب على 4 جوائز مالية، كل جائزة قيمتها 10 آلاف ريال، بمجموع جوائز تبلغ 40 ألف ريال، ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 1000 ريال الدخول في هذه السحوبات، كما سيجري السحب ضمن جوائز نهاية العام على 3 جوائز مالية، كل جائزة قيمتها 25 ألف ريال بمجموع جوائز تبلغ 75 ألف ريال، ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 5000 ريال الدخول في هذه السحوبات. إلى جانب السحب على جائزتين، قيمة كل جائزة 50 ألف ريال بمجموع جوائز مالية تبلغ 100 ألف ريال، ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 10 آلاف ريال الدخول في هذه السحوبات؛ وأخيرا سيجري السحب على جائزة واحدة ضمن جوائز نهاية العام قيمتها 100 ألف ريال عماني، ويمكن لكل زبون يحتفظ بمبلغ 30 ألف ريال في رصيده الدخول في هذا السحب ليكون مجموع الجوائز التي خصَّصها ميثاق لسحوبات هبتي لنهاية العام 365 ألف ريال عماني، وبذلك يكون ميثاق للصيرفة الإسلامية قد خصص جوائز مالية وسحوبات منتظمة طوال العام يمكن للجميع الفوز بها من خلال حساب التوفير "هبتي"، وكلما زاد مبلغ التوفير في الحساب شكل ذلك فرصة أكبر للفوز بالجوائز المالية القيمة.