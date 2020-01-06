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"التربية" تطلق حملة لتوعية موظفيها بأهمية "السياسات الأمنية"

الإثنين 06 يناير 2020 06:35 م بتوقيت مسقط

"التربية" تطلق حملة لتوعية موظفيها بأهمية "السياسات الأمنية"

 

مسقط - الرؤية

نفذت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في دائرة أمن المعلومات الإلكترونية، صباح أمس الإثنين، حلقة عمل حول "مبادرة ساعة أمنية: التوعية بالسياسات الأمنية"، وذلك بقاعة خصب بديوان عام الوزارة.

وتهدف الحلقة لرفع مستوى الأمن المعلوماتي للموظفين المنتسبين للوزارة، وتأمين بيئة العمل، وتضمّنت المبادرة إرشادات الاستخدام الآمن لأجهزة وتطبيقات تقنية المعلومات، والتعريف بسياسات أمن المعلومات.

وتضمّنت حلقة العمل عرضًا مرئيًا قدمه طلال بن سالم الخنبشي أخصائي أمن معلومات، ناقش خلالها المفاهيم الأساسية في أمن المعلومات ودورها في دراسة نقاط الضعف الموجودة في الأنظمة والإجراءات وتوفير الحماية المناسبة لها، ومتطلبات أمن المعلومات في جهة العمل ومن الجانب القانوني.

و عرض الخنبشي أمثلة على متطلبات العمل والتهديدات الداخلية والخارجية، وعرّف الحضور على دور دائرة أمن المعلومات الإلكترونية في السياسات الأمنية المتمثل في الالتزام وتأمين المعلومات والأصول، وعمل السياسات ونشرها، والمتابعة والتدقيق عليها، دور المستفيد في السياسات الأمنية، والمخاطر والتهديدات التي تواجه المستخدم وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع المعلومات وتصنيفها.

 

وأوصي طلال الخنبشي في الختام بضرورة التركيز على أهميّة المحافظة على سلامة المعلومات في حياتنا اليومية وخاصة عند استخدامنا للأجهزة المحمولة، فهناك بعض الجرائم الإلكترونية كالابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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