5 سنوات .. مدة التأشيرة السياحية في الإمارات

دبي - الوكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الاثنين، اعتماده تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.

وقال سموه في حسابه على تويتر: "ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد. استعرضنا إنجازات سنة مضت. وخطتنا لسنة جديدة هلّت. عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين. العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل".

وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات".

وأوضح سموه أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً. وقال: "هدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".