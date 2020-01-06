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نانسي عجرم تنشر صورة سارق منزلها بعد مقتله

الإثنين 06 يناير 2020 04:27 م بتوقيت مسقط

نانسي عجرم تنشر صورة سارق منزلها بعد مقتله

 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب السوري الذي اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم وحاول إطلاق نار على نانسي وزوجها فادي الهاشم الذي تمكن من قتله.



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وذكرت مصادر لبنانية  إن محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، قد دخل فجر الأحد، ملثّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، بعد تمكنه من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

 

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