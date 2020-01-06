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ترامب يوضح لماذا يستهدف المواقع الثقافية الإيرانية

الإثنين 06 يناير 2020 01:53 م بتوقيت مسقط

ترامب يوضح لماذا يستهدف المواقع الثقافية الإيرانية

 

واشنطن - الوكالات

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "مشروعية" تصريح سابق له، هدد فيه باستهداف عدد من المواقع الثقافية في إيران، ردا على أي هجوم إيراني محتمل ضد المصالح الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من ميامي أمس الأحد: "مسموح لهم بقتل شعبنا. مسموح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا. مسموح لهم بزرع الألغام في الطرق وتفجير مواطنينا. وليس مسموحا لنا لمس مواقعهم الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وأضاف ردا على سؤال عن توقعاته، بخصوص رد إيران المحتمل على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد: "لو حدث ذلك، وإذا فعلوا أي شيء، فسيكون هناك انتقام كبير".

وفي وقت سابق أكد ترامب في تغريدة له، أن الولايات المتحدة سترد "سريعا وربما بطريقة غير متناسبة" إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.

وكان ترامب قد ذكر السبت أن بلاده "حددت 52 موقعا إيرانيا" وأن بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، "ستضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" في حال شنت طهران هجوما على المصالح الأمريكية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

 

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