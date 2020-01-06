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د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

الإثنين 06 يناير 2020 10:14 ص بتوقيت مسقط

د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

 

 

لا تحفَلَنَّ لحاسدٍ أنَّى أَصابَكَ ذَمُّهُ

**

                      يكفي الحسودَ أَسِيَّةً أَنْ كانَ شخصُكَ هَمَّهُ!

**

ما كانَ يحسُدُ غَيرَهُ إلاَّ لِيُبْرِئَ سُقْمَهُ

**

                            كالعَقربِ الهيَّاجِ يهدأُ إِنْ تَهَوَّعَ سُمُّهُ!

**

وَاعْرِضْ عنِ القولِ الحقودِ إذا أصابَكَ ظُلْمُهُ

**

                      مِنْ فارِغٍ، ضَلَّ المراميَ كُلُّ سَاعٍ خِصْمُهُ

**

ما إِنْ تُحَرِّكَ ساكناً حتى تُهيِّجَ سُقْمَهُ!

**

                       فدَواؤُهُ موتُ الطَّمَوحِ، وقَدْ تَهاوَى نَجْمُهُ!

**

فَدَعِ الْحَسُودَ وشأنَهُ، إِنْ كانَ شأنَكَ غَمُّهُ

**

                    واَعْمَدْ إِلى المَرْقَى النَّبيلِ فَمَنْ سِواكَ يَؤُمُّهُ؟!

**

ما خَلَّدَ التاريخُ إِلاَّ مَنْ يُعظِّمُ عَزْمَهُ

**

                        والرِّيْحُ تَعْصُفُ بالحُثَالةِ ثم تطوي إِسْمَهُ

**

هذا المدى رَحْبٌ لِمِثْلِكَ لا يُحشِّدُ وَهْمَهُ

**

                        فاضْرِبْ عَصَاكَ مُكلَّلاً بالعزمِ تَفْلُقُ يَمُّهُ

**

وَاطْوِ المدَى سَبْقاً فأنتَ لكلِّ مَجْدٍ رَسْمُهُ

 

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