د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

لا تحفَلَنَّ لحاسدٍ أنَّى أَصابَكَ ذَمُّهُ

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يكفي الحسودَ أَسِيَّةً أَنْ كانَ شخصُكَ هَمَّهُ!

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ما كانَ يحسُدُ غَيرَهُ إلاَّ لِيُبْرِئَ سُقْمَهُ

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كالعَقربِ الهيَّاجِ يهدأُ إِنْ تَهَوَّعَ سُمُّهُ!

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وَاعْرِضْ عنِ القولِ الحقودِ إذا أصابَكَ ظُلْمُهُ

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مِنْ فارِغٍ، ضَلَّ المراميَ كُلُّ سَاعٍ خِصْمُهُ

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ما إِنْ تُحَرِّكَ ساكناً حتى تُهيِّجَ سُقْمَهُ!

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فدَواؤُهُ موتُ الطَّمَوحِ، وقَدْ تَهاوَى نَجْمُهُ!

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فَدَعِ الْحَسُودَ وشأنَهُ، إِنْ كانَ شأنَكَ غَمُّهُ

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واَعْمَدْ إِلى المَرْقَى النَّبيلِ فَمَنْ سِواكَ يَؤُمُّهُ؟!

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ما خَلَّدَ التاريخُ إِلاَّ مَنْ يُعظِّمُ عَزْمَهُ

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والرِّيْحُ تَعْصُفُ بالحُثَالةِ ثم تطوي إِسْمَهُ

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هذا المدى رَحْبٌ لِمِثْلِكَ لا يُحشِّدُ وَهْمَهُ

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فاضْرِبْ عَصَاكَ مُكلَّلاً بالعزمِ تَفْلُقُ يَمُّهُ

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وَاطْوِ المدَى سَبْقاً فأنتَ لكلِّ مَجْدٍ رَسْمُهُ