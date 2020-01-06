د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

لا تحفَلَنَّ لحاسدٍ أنَّى أَصابَكَ ذَمُّهُ
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يكفي الحسودَ أَسِيَّةً أَنْ كانَ شخصُكَ هَمَّهُ!
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ما كانَ يحسُدُ غَيرَهُ إلاَّ لِيُبْرِئَ سُقْمَهُ
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كالعَقربِ الهيَّاجِ يهدأُ إِنْ تَهَوَّعَ سُمُّهُ!
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وَاعْرِضْ عنِ القولِ الحقودِ إذا أصابَكَ ظُلْمُهُ
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مِنْ فارِغٍ، ضَلَّ المراميَ كُلُّ سَاعٍ خِصْمُهُ
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ما إِنْ تُحَرِّكَ ساكناً حتى تُهيِّجَ سُقْمَهُ!
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فدَواؤُهُ موتُ الطَّمَوحِ، وقَدْ تَهاوَى نَجْمُهُ!
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فَدَعِ الْحَسُودَ وشأنَهُ، إِنْ كانَ شأنَكَ غَمُّهُ
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واَعْمَدْ إِلى المَرْقَى النَّبيلِ فَمَنْ سِواكَ يَؤُمُّهُ؟!
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ما خَلَّدَ التاريخُ إِلاَّ مَنْ يُعظِّمُ عَزْمَهُ
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والرِّيْحُ تَعْصُفُ بالحُثَالةِ ثم تطوي إِسْمَهُ
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هذا المدى رَحْبٌ لِمِثْلِكَ لا يُحشِّدُ وَهْمَهُ
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فاضْرِبْ عَصَاكَ مُكلَّلاً بالعزمِ تَفْلُقُ يَمُّهُ
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وَاطْوِ المدَى سَبْقاً فأنتَ لكلِّ مَجْدٍ رَسْمُهُ